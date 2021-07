Bonus Bancomat e Pos | azzeramento commissioni e crediti d’imposta - COME FUNZIONA

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Il decreto Lavoro e imprese approvato dal Cdm lo scorso 30 giugno ha sospeso il cashback a partire dal primo luglio ma prevede che, per p romuovere l’utilizzo della moneta elettronica in funzione...

Come funziona il credito d'imposto Il nuovospetterà dal 1° luglio 2021 ai titolari di partita IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di ...Allo stesso tempo, comunque, Draghi e il suo Governo hanno già introdotto unda 320 euro alternativo al cashback . La misura rimane valida fino al 2022.Del caso Mps parla anche l'ex ministro del Tesoro Giulio Tremonti: lo fa in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui dice la sua ponendo un dilemma: "E' dubbio se sia stato Brecht o Sta ...Il Bonus cashback non chiude “definitivamente” i battenti ... Gestire banconote e monete, infatti, ha un costo importante. Un recente documento della Banca d’Italia stima in ben 7 miliardi e 400 ...