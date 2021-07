Banche, crisi meno grave del previsto ma fa paura l'addio ai sostegni (Di mercoledì 7 luglio 2021) Se due indizi fanno una prova, allora inizia a essere lecito sperare che lo tsunami (previsto) di Npe per le Banche potrebbe rivelarsi in realtà un’onda di grandi dimensioni, senza la potenza distruttrice del maremoto. Non va dimenticato, infatti, che le stime parlavano di un possibile incremento delle sofferenze intorno ai 100 miliardi di euro entro la fine di quest’anno rispetto al 2020. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 7 luglio 2021) Se due indizi fanno una prova, allora inizia a essere lecito sperare che lo tsunami () di Npe per lepotrebbe rivelarsi in realtà un’onda di grandi dimensioni, senza la potenza distruttrice del maremoto. Non va dimenticato, infatti, che le stime parlavano di un possibile incremento delle sofferenze intorno ai 100 miliardi di euro entro la fine di quest’anno rispetto al 2020. Segui su affaritaliani.it

Advertising

BulfoniMonica : RT @MassimoMainard1: Facciamo la nostra parte (riciclare, usare la borraccia, non sprecare l’acqua), ma chi è più responsabile della crisi… - Affaritaliani : La crisi delle banche sarà meno virulenta, ma l’addio ai sostegni fa paura - DenisPapais : RT @FirstCisl: ????#RiccardoColombani #FirstCisl su relazione di #Patuelli all’assemblea nazionale #Abi: “I #lavoratori del settore hanno con… - OttoGerbotto : RT @MassimoMainard1: Facciamo la nostra parte (riciclare, usare la borraccia, non sprecare l’acqua), ma chi è più responsabile della crisi… - ribelle51 : RT @Lantidiplomatic: Visco (Bankitalia): 'in arrivo possibili crisi di alcune piccole banche in Italia' -