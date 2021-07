Assassin’s Creed Infinity è ufficiale: sarà la piattaforma live service della serie – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ubisoft ha annunciato ufficialmente Assassin’s Creed Infinity, non solo il nuovo capitolo della serie, ma una vera e propria piattaforma live service.. Ubisoft ha annunciato ufficialmente Assassin’s Creed Infinity, che non sarà soltanto un nuovo capitolo della serie, ma una vera e propria piattaforma live service su cui sviluppare il franchise, lanciando nuovi contenuti a getto continuo. Per adesso il ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ubisoft ha annunciato ufficialmente, non solo il nuovo capitolo, ma una vera e propria.. Ubisoft ha annunciato ufficialmente, che nonsoltanto un nuovo capitolo, ma una vera e propriasu cui sviluppare il franchise, lanciando nuovi contenuti a getto continuo. Per adesso il ...

Advertising

JVCom : Ubisoft annonce Assassin's Creed Infinity ! - Stoupwhiff : Assassin’s Creed Infinity è stato svelato oggi, sia non ufficialmente da Jason Schreier per Bloomberg e sia ufficia… - Amiral_lol : Ok ok Ezio Auditore de Assassin's Creed - Jo_Spartan117 : RT @JVCom: Ubisoft annonce Assassin's Creed Infinity ! - Lhagerthaa : RT @JVCom: Ubisoft annonce Assassin's Creed Infinity ! -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin’s Creed Il prossimo Assassin's Creed sarà enorme, anche più di Valhalla: il nuovo rumor Everyeye Videogiochi