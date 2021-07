Wimbledon 2021, Sonego: “Peccato per la pioggia, col tetto le condizioni sono cambiate” (Di martedì 6 luglio 2021) Lorenzo Sonego, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato eliminato agli ottavi di finale di Wimbledon per mano di Roger Federer. L’azzurro, nonostante la sconfitta, può essere contento dell’obiettivo raggiunto in questo Slam e, soprattutto, di aver avuto la possibilità di giocare sul Centre Court contro una leggenda del tennis. “sono queste le partite da cui si comprende su cosa lavorare in futuro – afferma il numero 27 del mondo – e sono contento di aver vissuto quest’esperienza. Ho realizzato un sogno disputando un match su questo campo contro Roger e sono fiero di aver sentito molto il calore del pubblico, ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Lorenzo, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato eliminato agli ottavi di finale diper mano di Roger Federer. L’azzurro, nonostante la sconfitta, può essere contento dell’obiettivo raggiunto in questo Slam e, soprattutto, di aver avuto la possibilità di giocare sul Centre Court contro una leggenda del tennis. “queste le partite da cui si comprende su cosa lavorare in futuro – afferma il numero 27 del mondo – econtento di aver vissuto quest’esperienza. Ho realizzato un sogno disputando un match su questo campo contro Roger efiero di aver sentito molto il calore del pubblico, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE BATTUTO IVASHKA 3 SET A 0 (6-4, 6-3, 6-1) ??… - WeAreTennisITA : QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Ma… - repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - airin_73 : RT @repubblica: Wimbledon, Berrettini e Tomljanovic: quando l'amore vince sotto rete - blab_live : #Tennis #Wimbledon 2021 Quarti di Finale: i #pronostici del PROF di tutti i match di oggi! -