Wimbledon 2021: Pliskova e Sabalenka volano in semifinale, ok anche Kerber e Barty (Di martedì 6 luglio 2021) Giornata di quarti di finale per il tabellone femminile del torneo di Wimbledon 2021, con la ceca Karolina Pliskova che diventa la prima semifinalista battendo in due set la svizzera Viktorija Golubic con il netto punteggio di 6-2 6-3, rifilatole in meno di un'ora e mezza di gioco. Una prestazione decisamente convincente da parte della numero 13 del ranking Wta, che nel prossimo turno se la vedrà contro la bielorussa Aryna Sabalenka. Quest'ultima non ha particolari problemi a sbarazzarsi in due parziali 6-4 6-3 dell'altra elvetica rimasta in gara, Ons Jabuer. In un primo set molto equilibrato la numero due del ranking ...

