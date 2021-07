Un vecchio post della Cuccarini contro Raffaella Carrà in tendenza (Di martedì 6 luglio 2021) Il post della Cuccarini su Raffaella Carrà Nella giornata di ieri, 5 luglio 2021, si è spenta all’età di 78 anni una grande artista, amata non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Tantissimi i messaggi d’amore e d’affetto che i personaggi dello spettacolo, suoi amici e colleghi, hanno voluto dedicarle per ricordarla. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 6 luglio 2021) IlsuNella giornata di ieri, 5 luglio 2021, si è spenta all’età di 78 anni una grande artista, amata non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Tantissimi i messaggi d’amore e d’affetto che i personaggi dello spettacolo, suoi amici e colleghi, hanno voluto dedicarle per ricordarla. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Lorella Cuccarini, un suo vecchio tweet contro Raffaella Carrà finisce in tendenza: l‘accaduto - lvstnreality : si capisce quanto sia vecchio sto post per il like di tom - Stefania_Sat : @Margo_Channing @FedBloom Ho visto dopo tra i vari commenti che era un post vecchio del 2014! Pensavo fosse una cosa di ieri! ??????? - cvalipso : Secondo me Harry bacia di merda, mi sa tanto di vecchio non so come dire, che tipo un bel limone non lo sa fare — “… - FVLMINE : L’album uscito quasi tre anni fa, ok ?? — album nuovo mica quello vecchio -