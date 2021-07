Uccise da un fulmine | il dramma di due sorelle di 18 e 12 anni

(Di martedì 6 luglio 2021) Tragedia per due giovanimentre facevano trekking sulla montagna Melshorn in Norvegia: unle ha colpite e loro hanno perso la vita immediatamente. Una terza sorella è rimasta ferita mentre assisteva alla morte delle altre due. Una passeggiata per ammirare lo stupendo panorama scandinavo si è trasformato in una camminata fatale. Tragedia durante il trekking Benedicte Myrset, di 18, e la sorella minore Victoria Myrset di soli 12, hanno perso la vita per sempre dopo che unle ha colpite. Stavano tranquillamente facendo trekking sulla montagna Melshorn, in compagnia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Uccise fulmine

