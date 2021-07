Uccisa durante lockdown | ergastolo per l' ex compagno

(Di martedì 6 luglio 2021) E' stato condannato all'Antonio Vena, a processo per avere ucciso con un fucile a pompa, nel cuore della notte mentre dormiva, Alessandra Cità, 47 anni, tranviera dell'Atm (l'azienda dei ...

Advertising

CursiGiulia : @yoonxtangerine Che musetto tenerissimo. Durante il Muster mi ha uccisa con questi zoom tenerelli. - bnegri1 : RT @ANPIRomaPosti: Studentessa e membro dei #Montoneros, #AdrianaCeciliaBarcia venne sequestrata a #Tucumán l’#1luglio 1976.Violentata e to… - DanieleMeloni80 : #UK, per 323 voti di vantaggio sui Tories il #Labour mantiene il seggio di #BetleyAndSpen nel West Yorkshire. È ele… - CobbIanCurtis10 : RT @ANPIRomaPosti: Studentessa e membro dei #Montoneros, #AdrianaCeciliaBarcia venne sequestrata a #Tucumán l’#1luglio 1976.Violentata e to… - paolamussino : RT @ANPIRomaPosti: Studentessa e membro dei #Montoneros, #AdrianaCeciliaBarcia venne sequestrata a #Tucumán l’#1luglio 1976.Violentata e to… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccisa durante

Agenzia ANSA

E' stato condannato all'ergastolo Antonio Vena, a processo per avere ucciso con un fucile a pompa, nel cuore della notte mentre dormiva, Alessandra Cità, 47 anni, tranviera dell'Atm (l'azienda dei ...PERSONE Raffaella Carrà, la malattia nascosta che l'ha... TELEVISIONE Raffaella Carrà, Milly ... Le battute impertinentil'intervista, la regina della televisione italiana, morta ieri a ...Sentenza a Milano sull’omicidio avvenuto nell'aprile del 2020. Il condannato è Antonio Vena 47 anni che da anni viveva a Chiusa e lavorava per la Duka LE PAROLE: “La amo sono distrutto” ...E' stato condannato all'ergastolo Antonio Vena, a processo per avere ucciso con un fucile a pompa, nel cuore della notte mentre dormiva, Alessandra Cità, 47 anni, tranviera dell'Atm (l'azienda dei tra ...