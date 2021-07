Truccazzano | ergastolo ad Antonio Vena | uccise la compagna tranviera con un fucile a pompa

(Di martedì 6 luglio 2021)(Milano) - È stato condannato all', a processo per avere ucciso con un, nel cuore della notte mentre dormiva, Alessandra Cità, 47 anni,...

Advertising

SkyTG24 : Truccazzano, uccise compagna durante lockdown: condanna all'ergastolo -

Ultime Notizie dalla rete : Truccazzano ergastolo

Sky Tg24

(Milano) - È stato condannato all'Antonio Vena , a processo per avere ucciso con un fucile a pompa , nel cuore della notte mentre dormiva, Alessandra Cità, 47 anni, tranviera ...E' stato condannato all'Antonio Vena, a processo per avere ucciso con un fucile a pompa, nel cuore della notte ... a, nel Milanese. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Milano (...E' stato condannato all'ergastolo A. V., reo confesso dell'omicidio della compagna Alessandra Cità, 47 anni, avvenuto tra il 18 e il 19 aprile 2020 durante il primo lockdown per Covid, a Truccazzano, ...L'uomo aveva ucciso con un fucile a pompa, nel cuore della notte mentre dormiva, Alessandra Cità, 47 anni, che voleva troncare la relazione con lui ...