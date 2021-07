(Di martedì 6 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto rallentamenti e code ancora sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la casinella Appia in carreggiata esterna invece tra la Prenestina e la Tiburtina e code tra Flaminia e Katia code poi sono segnalate sul viadotto della Magliana verso Ostiensein fila verso il centro città sull’Aurelia tra il raccordo e Aurelia Antica sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti e sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urberallentato per incidente invece su via Appia Nuova nei pressi dell’aeroporto di Ciampinoin fila ...

Advertising

VAIstradeanas : 10:05 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svincolo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-07-2021 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - beriapaolo : @Giuid86 @mims_gov Te lo dico io che mi occupo di ferrovie: con la linea costiera (che NON va ampliata, ma velocizz… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

... concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata aldi droga, ... Significativa, in questo senso, la nuova organizzazione di spaccio con satelliti a Latina e a'. 'Si ......Al momento code perin direzione dell'EUR sulla via Pontina 3 Castel di Decima il raccordo anulare normalizzato invece ilin direzione di Latina solo rallentamenti in uscita da...Il dibattito sul grattacielo da 70 metri approvato dal consiglio. L’urbanista Roberto D’Agostino: «Una scelta sbagliata. E non è l’unica» ...La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di adeguamento sismico del viadotto Fornaca, dalle ore 04:00 alle ore 07:00 di mercoledì 7 luglio 2021 sarà disposta la chiusura al traffic ...