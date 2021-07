Russia | aereo scomparso in Kamchatcka con 28 persone a bordo | si è schiantato in mare

Advertising

Agenzia_Ansa : Russia, perso il contatto con un aereo passeggeri nell'est del Paese, 28 persone a bordo. Potrebbe essere precipita… - SkyTG24 : Russia, perso contatto con aereo. 28 persone a bordo, si teme schianto - ilpost : È scomparso un aereo con 28 persone a bordo nel territorio della Kamchatka, nell’Estremo oriente russo - repubblica : Russia, si schianta aereo con 28 persone a bordo: i resti ritrovati in mare - Dome689 : RT @Open_gol: Sono stati individuati in un tratto di mare i resti dell’aereo An-26 scomparso con 28 persone a bordo -

Ultime Notizie dalla rete : Russia aereo

10.04, in marecon 28 a bordo Ritrovato in mare unrusso precipitato con 28 persone a bordo. Il volo era diretto da PetropavlovskKamchatsky verso Palana, quando è scomparso dai radar poco ...L'ultimo grave incidenteinrisale al maggio 2019, quando un Sukhoi Superjet della compagnia nazionale Aeroflot fu costretto ad un atterraggio di emergenza e prese fuoco sulla pista di ...I servizi di emergenza russi hanno localizzato il punto in cui l'aereo scomparso, un An-26, si è schiantato in mare. Lo riferisce l'agenzia stampa RIAnews. I contatti con il ...PIERO CHIMENTI - E' precipitato in mare l'aereo russo AN-26 con a bordo 22 passeggeri, tra cui un bambino e 6 membri dell'equipaggio. A renderlo noto è stata Ria Novosti, comunicando che il velivolo s ...