Riesumano Ciampolillo | cosa accadrà in Aula

(Di martedì 6 luglio 2021) Il Pd gioca d'azzardo, ma vince in ogni caso, sia se passa il Ddl Zan sia se viene affossato. In questo caso, darà la colpa a Renzi e Salvini e salverà la faccia sia dinanzi al Vaticano sia dinanzi ai Ferragnez

Advertising

totalmarketin17 : Twitter è quel posto magnifico in cui oggi si parla di #ItaliaBelgio si riesumano personaggi come #Ciampolillo, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Riesumano Ciampolillo

il Giornale

... per un motivo o per un altro, spuntano sempre fuori durante i voti segreti sembra davvero un azzardo andare in Aula sperando di essere salvati dai senatori a vita o daidi turno.