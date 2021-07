(Di martedì 6 luglio 2021) L’del Pnrr sarà: ci sono “150di didi”. Così il ministro dell’Economia Danieleall’Assemblea Abi. Secondo“Il Pnrr rappresenta un’occasione importante per dare impulso al paese ma non deve essere considerato la panacea per tutti i ritardi della nostra economia ma va pensato come una componente di una più ampia strategia di politica economica per rendere il paese più dinamico e inclusivo”. La buona riuscita del piano richiede anche un forte rafforzamento delle strutture tecniche e ...

Advertising

zazoomblog : Recovery Franco: “Attuazione difficile 150 linee intervento e migliaia progetti” - #Recovery #Franco: #“Attuazione - italiaserait : Recovery, Franco: “Attuazione difficile, 150 linee intervento e migliaia progetti” - TV7Benevento : Recovery, Franco: 'Attuazione difficile, 150 linee intervento e migliaia progetti'... - fisco24_info : Recovery, Franco: 'Attuazione difficile, 150 linee intervento e migliaia progetti': L'attuazione del Pnrr sarà diff… - franco_sala : RT @PediciniEu: Il #RecoveryPlan non può essere l’ennesima opportunità sprecata per l’Italia. ?? Leggi qui il nostro intervento sul blog d… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Franco

Adnkronos

... organizzata dall'Associazione La Conta, in cuiLoi recita una poesia dedicata a Mara Cagol. ... Redi 22 - Livorno Bologna Assemblea Nazionale 'USB "YOUNG: Lavoro o sfruttamento? sabato ...... quello è stato il ministro dell'Economia, Daniele, anch'egli intervenuto all'assemblea dei banchieri. E per il quale ilPlan non può e non deve essere un totem. 'Il Piano nazionale ...Roma, 6 lug. (Labitalia) - L'attuazione del Pnrr sarà difficile: ci sono '150 linee di di intervento e migliaia di progetti'. Così il ministro ...ROME, JUL 6 - Economy Minister Daniele Franco said Tuesday that Italy's growth potential could more than double thanks to the COVID-19 NRRP recovery plan. "Before the pandemic crisis, potential growth ...