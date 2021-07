Pippo Baudo su Raffaella Carrà: “Si è spenta una stella” (Di martedì 6 luglio 2021) “Sono addolorato per una collega bravissima, si è spenta una stella”, le parole di Pippo Baudo su Raffaella Carrà questa mattina in diretta su RTL 102.5 in Non Stop News. Pippo Baudo è intervenuto per ricordare la collega della TV Raffaella Carrà, scomparsa nella giornata di ieri. “Sono addolorato per una collega bravissima, una grande artista, si è spenta una stella con la sua scomparsa”, le parole di Pippo Baudo sulla Raffa nazionale che ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 luglio 2021) “Sono addolorato per una collega bravissima, si èuna”, le parole disuquesta mattina in diretta su RTL 102.5 in Non Stop News.è intervenuto per ricordare la collega della TV, scomparsa nella giornata di ieri. “Sono addolorato per una collega bravissima, una grande artista, si èunacon la sua scomparsa”, le parole disulla Raffa nazionale che ha ...

