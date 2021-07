Non solo Di Lorenzo: un altro azzurro pronto a rinnovare (Di martedì 6 luglio 2021) Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw radio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: “Ieri sera c’è stato un importante rinnovo in casa Napoli. Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, che ha prolungato di un anno il contratto fino al 2026. Dopo gli Europei ci saranno molto probabilmente i rinnovi di Alex Meret e Lorenzo Insigne. Per la fascia sinistra il favorito è sempre Emerson Palmieri, non sarà semplice, ma piace a Luciano Spalletti. Il mercato? Quest’anno ci vorrà molta pazienza, non escludo che nelle ultime settimane ci ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 luglio 2021) Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw radio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: “Ieri sera c’è stato un importante rinnovo in casa Napoli. Si tratta di Giovanni Di, che ha prolungato di un anno il contratto fino al 2026. Dopo gli Europei ci saranno molto probabilmente i rinnovi di Alex Meret eInsigne. Per la fascia sinistra il favorito è sempre Emerson Palmieri, non sarà semplice, ma piace a Luciano Spalletti. Il mercato? Quest’anno ci vorrà molta pazienza, non escludo che nelle ultime settimane ci ...

Advertising

RobertoBurioni : La riservatezza sui dati sanitari è sacrosanta. Però lo stato vaccinale non riguarda solo la persona stessa, ma anc… - SabrinaSalerno : Non trovo le parole per esprimere ciò che provo e credo, non le troverò mai. Solo chi mi conosce profondamente sa c… - reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre ? Santa Maria Capua Vetere e non solo: cosa è accaduto nelle carceri a marzo-aprile 2… - federico20056 : RT @malinconicassai: Il fatto che possa vederlo anche un solo essere umano e possa renderlo meno riluttante nei confronti di una pratica (i… - frustametafora : @lucatelese Il problema è che si tratta di normale amministrazione e lei vede solo 'capricci' nei suoi avversari.… -