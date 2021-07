“Neanche un po’ di vergogna”. Heather Parisi furiosa con i due vip per quei messaggi su Raffaella Carrà (Di martedì 6 luglio 2021) Fissati per venerdì 9 giugno in funerali di Raffaella Carrà, scomparsa ieri dopo una battaglia contro la malattia a 78 anni. Tanti i commenti arrivati i queste ore per ricordarla. Alcuni, secondo Heather Parisi, non troppo sinceri. “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”. Ha scritto Heather Parisi sui social come al solito senza peli sulla lingua. La ballerina americanon non fa nomi ma due sono i principali indiziati di questo tweet al vetriolo. Pippo Baudo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Fissati per venerdì 9 giugno in funerali di, scomparsa ieri dopo una battaglia contro la malattia a 78 anni. Tanti i commenti arrivati i queste ore per ricordarla. Alcuni, secondo, non troppo sinceri. “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”. Ha scrittosui social come al solito senza peli sulla lingua. La ballerina americanon non fa nomi ma due sono i principali indiziati di questo tweet al vetriolo. Pippo Baudo ...

