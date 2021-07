God of War, Horizon Forbidden West e PSVR 2 non saranno allo State of Play – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 6 luglio 2021) Sony ha annunciato che God of War, Horizon Forbidden West e PSVR 2 non saranno al prossimo State of Play, per la delusione di chi era in attesa di notizie.. Annunciando il nuovo State of Play, Sony ha chiarito cosa sicuramente non ci sarà: God of War, Horizon Forbidden West e PSVR 2. Chi si aspettava notizie in merito rimarrà quindi molto deluso, visto che parliamo dei tre prodotti più attesi tra quelli già annunciati dalla multinazionale giapponese. Probabilmente per ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 luglio 2021) Sony ha annunciato che God of War,2 nonal prossimoof, per la delusione di chi era in attesa di notizie.. Annunciando il nuovoof, Sony ha chiarito cosa sicuramente non ci sarà: God of War,2. Chi si aspettava notizie in merito rimarrà quindi molto deluso, visto che parliamo dei tre prodotti più attesi tra quelli già annunciati dalla multinazionale giapponese. Probabilmente per ...

Advertising

Tudor69382244 : RT @PlayStationIT: Questa presentazione non includerà aggiornamenti sul prossimo God of War, su Horizon Forbidden West o sulla prossima gen… - JbSvito : Ma il PSNow è completamente impazzito sto mese! God of war fisso, Nioh2 fisso, red dead redemption 2 per 3 mesi ?????? - FCafici : RT @PlayStationIT: Questa presentazione non includerà aggiornamenti sul prossimo God of War, su Horizon Forbidden West o sulla prossima gen… - PlayStationIT : Questa presentazione non includerà aggiornamenti sul prossimo God of War, su Horizon Forbidden West o sulla prossim… - QuelBia94 : @sorceressyen_ Horizon se non esce quest’anno è 2022, idem god of war. Poi voglio dire, sei nella console che non h… -