Giochi | Durigon | in autunno gli ' Stati generali' del settore

In autunno, prima del varo della manovra economica, si riuniranno gli 'Stati generali' del settore dei. L'annuncio è arrivato dal sottosegretario al ministero dell'Economia, Claudio, nel corso della presentazione del primo Rapporto di ricerca sul settore del gioco, realizzato dalla Luiss ...Sul piano normativo, per Minenna occorre "un testo unico sui. Bisognerebbe lavorare " ha ... Claudio, sottosegretario all'Economia, si è soffermato su "come realizzare una legge quadro ...Roma, 6 lug. (askanews) - In autunno, prima del varo della manovra economica, si riuniranno gli 'Stati generali' del settore dei Giochi.Sul gioco legale c'è ancora qualche voce che cerca di mistificare dati e credenze popolari per fare da sponda alla lotta all'azzardo: facciamo un po' di chiarezza.