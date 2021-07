E’ ancora guerra all’ultima story tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli! Ecco cosa è successo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tra lezioni di grammatica italiana e velenose battute al cianuro, continuano i battibecchi virtuali tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli Nelle ultime ore, il web assiste ad una vera e propria disputa social (a colpi di instagram story) tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli. I due, notoriamente poco inclini alla diplomazia, non se le mandano a dire e, sui rispettivi profili Instagram, iniziamo un botta e risposta degno dei migliori salotti della domenica sera. IL PREAMBOLO Tutto inizia con un’instagram story di Tommaso volta ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tra lezioni di grammatica italiana e velenose battute al cianuro, continuano i battibecchi virtuali traLucarelli Nelle ultime ore, il web assiste ad una vera e propria disputa social (a colpi di instagram) traLucarelli. I due, notoriamente poco inclini alla diplomazia, non se le mandano a dire e, sui rispettivi profili Instagram, iniziamo un botta e risposta degno dei migliori salotti della domenica sera. IL PREAMBOLO Tutto inizia con un’instagramdivolta ...

