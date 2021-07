'Counter-Strike Global Offensive più difficile di Valorant': il pro player Tarik innesca una guerra su Twitter (Di martedì 6 luglio 2021) In termini di popolarità esistono due sparatutto che sono i più importanti: Valorant e Counter-Strike: Global Offensive. Entrambi i giochi hanno una community molto appassionata e fiorente e sembra che in questi giorni ci sia un dibattito in corso tra i due gruppi. A scatenare tutto è proprio il pro player di Counter-Strike: Global Offensive Tarik, il quale ha dichiarato attraverso Twitter che "Counter-Strike Global ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021) In termini di popolarità esistono due sparatutto che sono i più importanti:. Entrambi i giochi hanno una community molto appassionata e fiorente e sembra che in questi giorni ci sia un dibattito in corso tra i due gruppi. A scatenare tutto è proprio il prodi, il quale ha dichiarato attraversoche "...

Advertising

Eurogamer_it : '#CounterStrikeGlobaloffensive più difficile di #Valorant'. Pro player scatena i fan dei giochi. - psychonuts12 : @loysaafrnndez @yologrim27 counter strike ra sang pag assemble rifle hahahahha - Emaafa07 : @PauloLondra No me la counter strike negri - El_Circo_entero : RT @Dani_D_sakata: NO ME LA,NO ME LA COUNTER STRIKE - Dani_D_sakata : NO ME LA,NO ME LA COUNTER STRIKE -