Ciao! il progetto di Fondazione Amplifon per digitalizzare le RSA (Di martedì 6 luglio 2021) Un collegamento audio/video in altissima qualità in diretta; da una parte gli ospiti delle case di riposo per anziani di Codogno, in provincia di Lodi e di Este, in provincia di Padova, dall'altra ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Un collegamento audio/video in altissima qualità in diretta; da una parte gli ospiti delle case di riposo per anziani di Codogno, in provincia di Lodi e di Este, in provincia di Padova, dall'altra ...

Advertising

Paola80494884 : RT @dnklvbot: ??| HARRIES, ¿podemos hacer que esto llegue al fandom italiano? @ si conocen Ciao! Non so se lo sapevano, ma gli Harries sono… - izzytwentyeight : RT @dnklvbot: ??| HARRIES, ¿podemos hacer que esto llegue al fandom italiano? @ si conocen Ciao! Non so se lo sapevano, ma gli Harries sono… - geenaonfire : @Giulyeboh @puntualeh La stessa tizia voleva dettare la strategia social aziendale su un progetto del cacchio perch… - hsrryxfearless : RT @dnklvbot: ??| HARRIES, ¿podemos hacer que esto llegue al fandom italiano? @ si conocen Ciao! Non so se lo sapevano, ma gli Harries sono… - iASHSUNSET : RT @dnklvbot: ??| HARRIES, ¿podemos hacer que esto llegue al fandom italiano? @ si conocen Ciao! Non so se lo sapevano, ma gli Harries sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciao progetto Ciao! il progetto di Fondazione Amplifon per digitalizzare le RSA ... da una parte gli ospiti delle case di riposo per anziani di Codogno, in provincia di Lodi e di Este, in provincia di Padova, dall'altra ideatori e sostenitori del progetto Ciao! di Fondazione ...

Fondazione Amplifon Onlus porta la 'videopresenza' nella RSA ... da una parte gli ospiti della casa di riposo per anziani 'Santa Tecla' di Este, in provincia di Padova, dall'altra ideatori e sostenitori del progetto Ciao! di Fondazione Amplifon Onlus, iniziativa ...

Ciao!, il progetto di Fondazione Amplifon per digitalizzare le Rsa Agenzia askanews Este: Ciao Mitico 2021: sabato 10 luglio Home Notizie Ciao Mitico 2021: sabato 10 luglio Un saluto ad un amico del passato, riscoprendo ritmi e tormentoni che hanno segnato gli anni '80 e '90. Il consueto memorial musicale dedicato al ricord ...

Voci e Not(t)e 2021, a Chiasso arriva l’energia dei Lariba Sabato 10 luglio alle 21.30 la formazione dei Lariba infiammerà lo Spazio Amphitheatrum di Chiasso per la rassegna Voci e Not(t)e 2021 ...

... da una parte gli ospiti delle case di riposo per anziani di Codogno, in provincia di Lodi e di Este, in provincia di Padova, dall'altra ideatori e sostenitori del! di Fondazione ...... da una parte gli ospiti della casa di riposo per anziani 'Santa Tecla' di Este, in provincia di Padova, dall'altra ideatori e sostenitori del! di Fondazione Amplifon Onlus, iniziativa ...Home Notizie Ciao Mitico 2021: sabato 10 luglio Un saluto ad un amico del passato, riscoprendo ritmi e tormentoni che hanno segnato gli anni '80 e '90. Il consueto memorial musicale dedicato al ricord ...Sabato 10 luglio alle 21.30 la formazione dei Lariba infiammerà lo Spazio Amphitheatrum di Chiasso per la rassegna Voci e Not(t)e 2021 ...