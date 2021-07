Cassazione condanna Infermiera troppo scortese. (Di martedì 6 luglio 2021) La Corte di Cassazione ha condannato una Infermiera per reati di maltrattamenti. Era troppo scortese ed indisponente con i Pazienti. Una Infermiera è stata condannata dalla Corte di Cassazione qualche giorno fa per maltrattamenti nei confronti di un Paziente. E’ stata definita troppo “scortese” ai sensi dell’art. 572 del Codice Penale, che punisce i maltrattamenti conto familiari e conviventi. E’ quanto riferisce in un apposito servizio la collega Allamaria Villafrate su StudioCataldi.it. A quanto pare commette reato di ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) La Corte dihato unaper reati di maltrattamenti. Eraed indisponente con i Pazienti. Unaè statata dalla Corte diqualche giorno fa per maltrattamenti nei confronti di un Paziente. E’ stata definita” ai sensi dell’art. 572 del Codice Penale, che punisce i maltrattamenti conto familiari e conviventi. E’ quanto riferisce in un apposito servizio la collega Allamaria Villafrate su StudioCataldi.it. A quanto pare commette reato di ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: La Corte di Cassazione ha condannato una Infermiera per reati di maltrattamenti. Era troppo scortese ed indisponente con i Pa… - AssoCare : La Corte di Cassazione ha condannato una Infermiera per reati di maltrattamenti. Era troppo scortese ed indisponent… - MoliseTabloid : Autista Seac licenziato per 3 giorni di assenza dal lavoro, dopo 6 anni la Cassazione lo reintegra e condanna l’azi… - SaponaroMassimo : @SandyLombardia @gianpy_italy @DonPiricoddi @NoahM21366026 @tackleduro Raccontami dove c'è scritto che la Juve si d… - Cesare_RS : @archiliutprando Non so dove tu viva, ma anche Italia, che non sarà la Svizzera ma nemmeno il terzo mondo, funziona… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione condanna Reati alimentari: ultime sentenze Cassazione penale sez. III, 28/09/2017, n.51591 Cattivo stato di conservazione dei cibi In materia ... l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, non può ...

Praticanti avvocati risarciti per la calunnia del dominus Motivazione viziata per mancato accertamento del danno patito [ Torna su ] L'imputata ricorre in Cassazione sollevando diversi motivi di doglianza avverso la sentenza di condanna emessa in sede di ...

Operazione Omega bis: confermate condanne in Cassazione BrindisiReport Cassazione condanna Infermiera troppo scortese. La Corte di Cassazione ha condannato una Infermiera per reati di maltrattamenti. Era troppo scortese ed indisponente con i Pazienti.

Praticanti avvocati risarciti per la calunnia del dominus Per la Cassazione, la dominus che accusa i suoi collaboratori di aver falsificato una sentenza, deve ristorarli dei danni morali patiti a causa di un'accusa così infamante ...

penale sez. III, 28/09/2017, n.51591 Cattivo stato di conservazione dei cibi In materia ... l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di, non può ...Motivazione viziata per mancato accertamento del danno patito [ Torna su ] L'imputata ricorre insollevando diversi motivi di doglianza avverso la sentenza diemessa in sede di ...La Corte di Cassazione ha condannato una Infermiera per reati di maltrattamenti. Era troppo scortese ed indisponente con i Pazienti.Per la Cassazione, la dominus che accusa i suoi collaboratori di aver falsificato una sentenza, deve ristorarli dei danni morali patiti a causa di un'accusa così infamante ...