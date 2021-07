Calciomercato Genoa, a centrocampo c'è Parolo (Di martedì 6 luglio 2021) GENOVA - Scottato dalla fumata nera con Kevin Strootman (36), che ha scelto di provare una nuova avventura al Cagliari (dove ritrova l'ex compagno alla Roma Radja Nainggolan ), per il Genoa c'è il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 luglio 2021) GENOVA - Scottato dalla fumata nera con Kevin Strootman (36), che ha scelto di provare una nuova avventura al Cagliari (dove ritrova l'ex compagno alla Roma Radja Nainggolan ), per ilc'è il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Calciomercato Genoa, a centrocampo c'è Parolo Tra queste quella del Genoa, che intanto spera e ha definito per il ritiro estivo la terza amichevole dei ragazzi di Davide Ballardini : affronteranno i tedeschi del Mainz.

Calciomercato Juventus/ Duello con Napoli e Milan per Kaio Jorge ... dopo il doppio prestito al Genoa, possa essere stavolta confermato come dodicesimo. Solo se il ... Calciomercato Inter/ Borré non arriverà, ha firmato con l'Eintracht

Calciomercato Genoa, interesse per Supryaga della Dinamo Kiev Sky Sport Calciomercato Udinese, Simeone nuova idea per l’attacco: c’è il sostituto di De Paul Il calciomercato dell'Udinese potrebbe partire dalla ricerca di un nuovo centravanti. Nelle ultime ore starebbe avanzando il nome di Simeone.

Concorrenza Genoa e Torino per un giocatore Torino e Genoa al lavoro sul mercato. Occhi puntati in Brasile. Si valuta il profilo di Yago Zaguiero, difensore classe 2001 svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Mineiro. Contatti ...

