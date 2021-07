Audi Q4 e-tron: un fine settimana CO2 free (Di martedì 6 luglio 2021) È arrivato il giorno in cui è possibile partire con tutta la famiglia per un fine settimana CO2 free. Un week-end divertente e rilassante per far bene a se stessi e al pianeta. Sembrava un futuro così lontano, invece, eccoci qui a sperimentarlo con il test-drive della nuova Audi Q4 e-tron full electric. Un C-SUV compatto dalle dimensioni esterne di un’Audi Q3, ma con una abitabilità di un’Audi Q7, cioè di due categorie superiori. Un’auto adatta ai viaggi di famiglia e alle uscite del fine settimana senza il timore di dover ricaricare. Inizio viaggio su Audi Q4 e-tron | Delser Manor HouseSi viaggia senza ricaricare Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) È arrivato il giorno in cui è possibile partire con tutta la famiglia per un fine settimana CO2 free. Un week-end divertente e rilassante per far bene a se stessi e al pianeta. Sembrava un futuro così lontano, invece, eccoci qui a sperimentarlo con il test-drive della nuova Audi Q4 e-tron full electric. Un C-SUV compatto dalle dimensioni esterne di un’Audi Q3, ma con una abitabilità di un’Audi Q7, cioè di due categorie superiori. Un’auto adatta ai viaggi di famiglia e alle uscite del fine settimana senza il timore di dover ricaricare. Inizio viaggio su Audi Q4 e-tron | Delser Manor HouseSi viaggia senza ricaricare

Advertising

infoiteconomia : Audi Q4 e-tron: prova in anteprima, prezzo e scheda tecnica del Suv elettrico - montellina23 : RT @AudiIT: La forma migliore del progresso: nuova Audi #Q4etron 100% elettrica. Scoprila a 499 euro al mese con la formula All-inclusive A… - infoiteconomia : Primo Contatto con Audi Q4 e-tron: elettrica per tutti gli usi, anche l’offroad! - max_memo2000 : All Cars New Zealand: Video - Audi RS e-tron GT v Tesla Model S: 571-mil... - alvolante_it : Nella versione più potente, la nuova suv elettrica Audi Q4 e-tron ha 299 cavalli e spinge decisa. Con la trazione 4… -