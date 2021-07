Wimbledon 2021, Novak Djokovic e Matteo Berrettini vanno ai quarti senza fatica, Federer batte Sonego (Di lunedì 5 luglio 2021) Giornata di ottavi di finale a Wimbledon e nel tabellone maschile e riscontri di un certo interesse sono arrivati e hanno una forte attinenza con il tennis italiano c’è. Ci si riferisce, ovviamente, a Matteo Berrettini: il n.9 del mondo ha sconfitto con facilità il bielorusso Ilya Ivashka (n.79 del ranking), rispettando i favori del pronostico e rendendosi protagonista di un match quasi perfetto, condito da 7 ace, 37 colpi vincenti e 25 errori non forzati. Matteo, dunque, ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dello Slam londinese per la prima volta in carriera e affronterà il canadese Felix ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Giornata di ottavi di finale ae nel tabellone maschile e riscontri di un certo interesse sono arrivati e hanno una forte attinenza con il tennis italiano c’è. Ci si riferisce, ovviamente, a: il n.9 del mondo ha sconfitto con facilità il bielorusso Ilya Ivashka (n.79 del ranking), rispettando i favori del pronostico e rendendosi protagonista di un match quasi perfetto, condito da 7 ace, 37 colpi vincenti e 25 errori non forzati., dunque, ha conquistato l’accesso aidi finale dello Slam londinese per la prima volta in carriera e affronterà il canadese Felix ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE BATTUTO IVASHKA 3 SET A 0 (6-4, 6-3, 6-1) ??… - WeAreTennisITA : QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Ma… - repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: Wimbledon: Federer è ancora un rebus per gli italiani, Sonego si arrende in tre set - Ubitennis : Wimbledon: Federer è ancora un rebus per gli italiani, Sonego si arrende in tre set -