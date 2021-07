Wimbledon 2021 | Federer ai quarti per la diciottesima volta | Sonego battuto in tre set

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 luglio 2021) Rogerapproda aidi finale didopo averLorenzoin tre set col punteggio di 7-5 6-4 6-2 in poco più di due ore e dieci di gioco e con una pausa per la chiusura del tetto a causa del diluvio di mezzo che peraltro è stata decisiva nel momento chiave del primo set. Lo svizzero non perdona l’azzurro pur giocando in maniera altalenante, il piemontese parte bene e nel primo set se la stava giocando ad armi pari, salvo però crollare tra il secondo e soprattutto il terzo set. Sull’erba amica dove ha già trionfato in lungo e in largo, ...