Vini, birre e distillati: dall’Enoteca Gaudes troverai prodotti Made in Italy (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Italia è ricca di eccellenze da bere. Grazie alle peculiarità che la contraddistinguono da nord a sud, vanta un patrimonio molto variegato di Vini, birre e distillati che raccontano le tradizioni e la cultura di ogni territorio. Proprio la produzione Made in Italy è protagonista all’Enoteca Gaudes, nata alla fine degli anni Novanta come branca di Quattroerre, azienda leader nel settore del beverage. “I nostri cavalli di battaglia sono i prodotti italiani: è una scelta aziendale che abbiamo effettuato perché siamo convinti che il nostro Paese abbia molta storia da ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Italia è ricca di eccellenze da bere. Grazie alle peculiarità che la contraddistinguono da nord a sud, vanta un patrimonio molto variegato diche raccontano le tradizioni e la cultura di ogni territorio. Proprio la produzioneinè protagonista all’Enoteca, nata alla fine degli anni Novanta come branca di Quattroerre, azienda leader nel settore del beverage. “I nostri cavalli di battaglia sono iitaliani: è una scelta aziendale che abbiamo effettuato perché siamo convinti che il nostro Paese abbia molta storia da ...

Advertising

dreamdrinks_net : RT @Eshoppingadvis: ?@dreamdrinks_net è un eCommerce che dispone di un ampio assortimento internazionale di vini, spumanti, champagne, liqu… - penultieme : Le birre artigianali, la porchetta, i ritagli e le interiora, i vini biologici, il pesce al porto alle sei del matt… - Eshoppingadvis : ?@dreamdrinks_net è un eCommerce che dispone di un ampio assortimento internazionale di vini, spumanti, champagne,… - CittadiVicenza : ??A #Vicenza #prosciuttovenetodop in tour ??Fino a domenica 4 luglio, dalle 18 alle 24 in corso Fogazzaro e piazza S… - fairyvals : @fairyjadz io vab vini e birre non mi piacciono ho provato gin rum vodka liscia alla pesca al limone e non so che altro? -

Ultime Notizie dalla rete : Vini birre Castellammare, conclusa la nona edizione del 'Premio Mediterraneo Packaging' Questo il risultato delle commissioni di esperti che hanno analizzato l'abbigliaggio dei vini, oli, distillati - liquori e birre artigianali: 18 sono aziende siciliane, 13 del Nord Italia, 1 sarda, 1 ...

Slow Fish Genova, ci sarà anche la Regione Calabria ... con i prodotti identitari della nostra terra, tra i quali nduja, bergamotto di Reggio Calabria e cipolla rossa di Tropea Igp, abbinati ad oli extra vergine di oliva , a vini di qualità e a birre ...

Vini, Champagne e birre, quando il fondo del mare fa da cantina La Repubblica Castellammare, conclusa la nona edizione del "Premio Mediterraneo Packaging" Dopo il rinvio di alcune settimane a causa del corona virus , anche quest'anno l'IISS “P.Mattarella-D.Dolci” ha organizzato e presentato il “Premio Meditaerraneo Packaging”, giunto ormai alla nona edi ...

"Con Fritto Misto era importante ripartire" Si è chiusa l’edizione estiva, Stefano Greco: "Sapevamo che non sarebbe stato facile ma era giusto provarci per aiutare le aziende" ...

Questo il risultato delle commissioni di esperti che hanno analizzato l'abbigliaggio dei, oli, distillati - liquori eartigianali: 18 sono aziende siciliane, 13 del Nord Italia, 1 sarda, 1 ...... con i prodotti identitari della nostra terra, tra i quali nduja, bergamotto di Reggio Calabria e cipolla rossa di Tropea Igp, abbinati ad oli extra vergine di oliva , adi qualità e a...Dopo il rinvio di alcune settimane a causa del corona virus , anche quest'anno l'IISS “P.Mattarella-D.Dolci” ha organizzato e presentato il “Premio Meditaerraneo Packaging”, giunto ormai alla nona edi ...Si è chiusa l’edizione estiva, Stefano Greco: "Sapevamo che non sarebbe stato facile ma era giusto provarci per aiutare le aziende" ...