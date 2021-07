Temptation Island, colpo di scena su Tommaso: 'Valentina devi vedere queste immagini' (Di lunedì 5 luglio 2021) colpo di scena a per la coppia formata da Valentina e Tommaso. Nella puntata di oggi la bionda 40enne sarà convocata nel pinnettu. Un momento inaspettato dal momento che Tommaso era quello geloso e ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021)dia per la coppia formata da. Nella puntata di oggi la bionda 40enne sarà convocata nel pinnettu. Un momento inaspettato dal momento cheera quello geloso e ...

Advertising

pinguinofashion : Ho bisogno di qualcuno che commenti assieme a me temptation island. - infoitcultura : Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin contro Temptation Island: “Boicottatelo, mi… - infoitcultura : Temptation Island al centro delle polemiche: 'Dinamiche relazionali tossiche e possessive' - rhapsvody : ah ma stasera c’è temptation island - scri1pted : Buongiorno oggi non mi va tanto di stare qua sopra, mi sa che ci si vede direttamente stasera per Temptation Island… -