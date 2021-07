Sampdoria | occhi su Hauge | il Milan fissa il pezzo

(Di lunedì 5 luglio 2021) Calciomercatodelpiace ai blucerchiati. I rossoneri trattano, però, con l’Eintracht Francoforte. Gli aggiornamenti La, dopo l’arrivo di Roberto D’Aversa, sta lavorando sul mercato. Negli scorsi giorni è emersa la voce di qualche contatto con ilper interessi reciproci per alcuni giocatori, tra cui Jens Petter, da una parte, e Mikkel Damsgaard, dall’altra. Perè, però, in corso una vera e propria trattativa con l’Eintracht Francoforte. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, i tedeschi hanno presentato un’offerta ...

Advertising

Fantacalcio : Milan, occhi su Damsgaard: ecco l'offerta - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Gli occhi della #Sampdoria sul difensore italo-svedese Riccardo #Gagliolo del #Parma. #calciomercato - GCsportsIT : Gli occhi della #Sampdoria sul difensore italo-svedese Riccardo #Gagliolo del #Parma. #Calciomercato Via @NicoSchira - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Gli occhi della #Sampdoria sul difensore italo-svedese Riccardo #Gagliolo del #Parma. #calciomercato - sportli26181512 : Sampdoria, il Napoli vuole Thorsby per sostituire Ruiz: Il Napoli ha messo gli occhi su un calciatore della...… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria occhi

Calcio News 24

Calciomercato, Sabelli dell'Empoli potrebbe arrivare a Genova: ipotesi Genoa più concreta, i blucerchiati inseguono La, dopo l'annuncio di Roberto D'Aversa e l'attesa per Daniele Faggiano, avrebbe iniziato a sondare alcuni nomi di mercato per la prossima stagione. Tra questi ci sarebbe Stefano Sabelli dell'...Damsgaard Seguendo la filosofia della linea verde, il Milan sta puntando dritto al classe 2000 Damsgaard, talento di proprietà dellanonché grande protagonista a Euro 2020 con la Danimarca. ...La Sampdoria sarebbe propensa a cedere il cartellino di Mikkel Damsgaard, centrocampista classe 2000 della nazionale danese, in vista della prossima stagione, ma al giusto prezzo: stando ad indiscrezi ...Calciomercato Milan, i rossoneri stanno in queste ore valutando alcune offerte per uno dei loro giocatori di maggiore potenzialità, si tratta infatti per Jens Petter Hauge la cui ...