Omofobia | Rosato | ‘Zan dice no alla nostra proposta | sta sbagliando’

(Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Quello di Alessandro Zan non è un appello, è un “no”. Il problema è che così la legge non passerà mai, ma se per il Pd è più importante intestarsi una battaglia ideologica piuttosto che approvare una legge, per noi no, viene prima la tutela dei diritti di chi ogni giorno subisce violenza e minacce”. Loil presidente di Italia Viva Ettorein un’intervista a Today.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato intervenendo a Rainews24. Per il dialogo è anche Matteo Renzi, che assicura comunque il voto favorevole di Iv al ddl, e il suo braccio destro Ettore Rosato. E si spende per l'intesa anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Il segretario dem non risponde alla richiesta di incontro di Salvini: al tavolo solo per calendarizzare. Il leader leghista: poche modifiche e facciamo la legge. Lamorgese invita alla mediazione.