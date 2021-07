Nicolas Higuain torna a parlare dell’addio al Napoli (Di lunedì 5 luglio 2021) L’addio di Higuain al Napoli e il conseguente approdo alla Juventus è stato un evento che ha sconvolto totalmente i tifosi azzurri. Il “tradimento” non gli è mai stato perdonato, tanto da essere etichettato successivamente come “Core ‘ngrato”, soprannome già assegnato a José Altafini negli anni ‘70. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 luglio 2021) L’addio diale il conseguente approdo alla Juventus è stato un evento che ha sconvolto totalmente i tifosi azzurri. Il “tradimento” non gli è mai stato perdonato, tanto da essere etichettato successivamente come “Core ‘ngrato”, soprannome già assegnato a José Altafini negli anni ‘70. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

