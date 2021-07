“Neanche una parola…”. Maurizio Costanzo, cosa è successo con Mediaset proprio a ridosso di un traguardo molto importante (Di lunedì 5 luglio 2021) Maurizio Costanzo Show è uno di quei programmi televisivi che ha resistito al passare del tempo. L’anno prossimo sarà la quarantesima edizione: è il talk più longevo della storia della tv italiana. È andato in onda ininterrottamente dal 1982 al 2006 per poi riprendere dal 2007 al 2009 e poi ancora dal 2015 fino a oggi: ha collezionato un totale di 4460 puntate durante le quali sono stati intervistati migliaia di personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport e della società civile, con alcuni momenti iconici che resteranno nella storia del piccolo schermo. Maurizio Costanzo continua a fare ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021)Show è uno di quei programmi televisivi che ha resistito al passare del tempo. L’anno prossimo sarà la quarantesima edizione: è il talk più longevo della storia della tv italiana. È andato in onda ininterrottamente dal 1982 al 2006 per poi riprendere dal 2007 al 2009 e poi ancora dal 2015 fino a oggi: ha collezionato un totale di 4460 puntate durante le quali sono stati intervistati migliaia di personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport e della società civile, con alcuni momenti iconici che resteranno nella storia del piccolo schermo.continua a fare ...

Ultime Notizie dalla rete : Neanche una Sclerosi multipla. Non fermiamo la ricerca (05/07/2021) ...Italiana Sclerosi Multipla (AISM) con la sua Fondazione FISM non ha fermato la ricerca neanche nel ... Questo nuovo bando è stato lanciato dalla International Progressive MS Alliance, una delle ...

'Campagna vaccinale, serve una comunicazione mirata' ...sanitario del Servizio sanitario regionale (Ssr) del Friuli Venezia Giulia non è vaccinato neanche ... Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Gruppo Misto, Walter Zalukar , a detta del quale "...

Ascoli Calcio, Pucino: “Non meritavo di rimanere senza contratto, neanche una telefonata di congedo” picenotime E la piccola tasso torna in libertà nella foresta Mercadante Bari - L'ultima liberazione solo qualche giorno fa tra gli alberi della foresta Mercadante. Gufi, gheppi, civette e barbagianni. «E poi lei, una giovane femmina di tasso che è stata ricoverata da noi ...

Santa Sede. Papa Francesco al Gemelli per un intervento programmato al colon Il ricovero per stenosi diverticolare sintomatica. Diramato il bollettino medico alla fine dell'operazione. Si prevedono almeno 5 giorni di degenza. Il messaggio di Mattarella e gli auguri della Cei ...

