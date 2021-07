Napoli | Mertens operato in Belgio! Cosa è successo

(Di lunedì 5 luglio 2021) Driesha subìto un intervento in queste ore in Belgio: perché l’attaccante è statogli è? Dries, attaccante del(Getty Images)Il centravanti del, reduce dalla sconfitta del suo Belgio negli Europei contro l’Italia, ha dovuto subire un’operazione nella giornata odierna. Il numero 14 ha disputato solo una ventina di minuti della seconda frazione di gioco del match. Ha fatto il suo ingresso al 69? prendendo il posto di Tielemans. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Le sue condizioni di ...

Come spiega il comunicato apparso sul sito del: Una decisione necessaria per farsi poi trovare pronto all'effettivo inizio del campionato, ma che costringerà Ciroa saltare gran parte ...Driesoggi si è sottoposto in Belgio a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. L'attaccante belga delè stato operato dal dottor Declercq e sotto la supervisione del dott ...(ANSA) - NAPOLI, 05 LUG - Dries Mertens oggi si è sottoposto in Belgio a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. L'attaccante belga del Napoli è stato operato dal dottor Declercq ...Il Napoli rende nota l'operazione alla spalla sinistra di Mertens: "Intervento di stabilizzazione, 2-3 settimane di riposo e poi riabilitazione".