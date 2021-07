Milwaukee, Giannis recupera o no? Coach Bud: 'Fa progressi, vedremo' (Di lunedì 5 luglio 2021) 'Giannis? Vorrei sapere anche io se gioca o no. Ero convinto che non avrebbe saltato nemmeno una partita, invece...'. Quello che Khris Middleton dice col sorriso sulle labbra è quello che tutta l'Nba ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 luglio 2021) '? Vorrei sapere anche io se gioca o no. Ero convinto che non avrebbe saltato nemmeno una partita, invece...'. Quello che Khris Middleton dice col sorriso sulle labbra è quello che tutta l'Nba ...

Advertising

mariot_22 : Verso le NBA Finals, Budenholzer: “Giannis Antetokounmpo è day to day” - Dunkest : Sono i @Bucks la seconda finalista di quest’anno. Nonostante l’assenza di Giannis, Milwaukee è riuscita ad eliminar… - rprat75 : Ecco come e perché i Milwaukee Bucks hanno saputo imparare dagli errori del passato, trasformarsi da cicale in fo… - Eurosport_IT : A quanto pare #Milwaukee riesce a volare anche senza il suo faro ???? #EurosportBaskert | #NBAPlayoffs - DavideFuma : #NBA - Senza Giannis, tutti i Milwaukee #Bucks hanno fatto un passo avanti per conquistare le #NBAFinals: in primis… -