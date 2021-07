Manuela e Stefano di “Temptation Island” avvistati separati

(Di lunedì 5 luglio 2021) Sono stati, durante il week end appena trascorso,, una delle coppie protagoniste di “” (Screen video)Tra le coppie protagoniste dell’edizione 2021 di “” c’è quella formata da: i due hanno deciso di intraprendere questo viaggio nei sentimenti per mettere alla prova il loro amore dal momento cheha ammesso di non fidarsi più del fidanzato dopo aver scoperto i suoi tradimenti. POTREBBE ...

Intanto le altre 4 coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d'amore, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico cominciano a vivere questo ...Dopo l'esordio di mercoledì scorso, torniamo a seguire i percorsi delle coppie di quest'anno e, in particolare, ci concentriamo sulla coppia composta da. Nella prima puntata lei, ...Temptation Island 2021, diretta seconda puntata: colpo di scena per Valentina e Tommaso, e la coppia Claudia- Ste. Due coppie molto diverse tra loro, che questa sera seguiremo minuto per ...Tutto su Stefano Sirena, fidanzato di Manuela Carriero e protagonista di Temptation Island 2021: età, vita privata e Instagram.