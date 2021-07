(Di lunedì 5 luglio 2021) Il Premio internazionale Feltrinelli dell’Accademia Nazionale dei Lincei dedicato al tema “Istituzioni monetarie” è stato conferito il 1 luglio a Marioalla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella sua conferenza,ha tracciato uno sviluppo possibile dell’Italia e dell’Europa in questo decennio collocandolo in una prospettiva di lungo periodo della costruzione europea colpita dalla pandemia. Una premessa lincea: un premio e una storia Prima di riflettere sullo scenario prospettato da, è necessario un richiamo al premio che, secondo la tradizione lincea, ha una storia. Nel caso del premio a ...

Advertising

ilfoglio_it : Il post pandemia e le scelte del governo Draghi. La ripresa e la prosperità, le libertà individuali e il ruolo dell… - renatobrunetta : È ORA DI AZZERARE I DOGMI Il post pandemia e le scelte del governo Draghi, la ripresa e la prosperità, le libertà i… - meb : Le scelte del presidente Draghi, il #recoveryfund e la crisi nel M5S ci rendono orgogliosi della scelta fatta a gen… - HuffPostItalia : Le scelte di Draghi - francescadeseta : RT @renatobrunetta: È ORA DI AZZERARE I DOGMI Il post pandemia e le scelte del governo Draghi, la ripresa e la prosperità, le libertà indiv… -

Ultime Notizie dalla rete : scelte Draghi

Il Manifesto

Settimana cruciale per il Decreto sostegni bis. Il governoe la maggioranza che lo sostiene in Parlamento cercano l'intesa sui numeri. Secondo quanto ...e non può quindi incidere sullecon ...... ma con il decreto Salvabollette messo in campo dal governoquesto viene invece contenuto ..."Tenendo conto della tendenza internazionale all'aumento dei prezzi delle materie prime e delle...Storia e motivazioni del Premio internazionale Feltrinelli dell'Accademia Nazionale dei Lincei, conferito al presidente del Consiglio ...Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, ha espresso il proprio parere sul dualismo tra Salvini e Meloni e sul Movimento Cinque Stelle ...