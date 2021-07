La vergogna dei complottisti No Vax anche sulla morte di Raffaella Carrà (Di lunedì 5 luglio 2021) Non c’è un vaccino contro la stupidità, di questo i NoVax potranno dormire notti serene. La galassia dei complottisti che vogliono imporre l’idea dei vaccini come arma per la riduzione della popolazione mondiale, seguendo come un mantra le bufale su Bill Gates & Co., era particolarmente nota per la ricerca continua di notizie dove si riportava il decesso di un bambino qualunque pur di sfruttarlo per la propria campagna di terrorismo psicologico basato sul falso. Non bastava la bufala, nata da una frode scientifica, del vaccino e l’autismo perché bisognava puntare in alto e oggi, con i vaccini anti Covid19, lo sciacallaggio è stato ampiamente incentivato sfruttando ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) Non c’è un vaccino contro la stupidità, di questo i NoVax potranno dormire notti serene. La galassia deiche vogliono imporre l’idea dei vaccini come arma per la riduzione della popolazione mondiale, seguendo come un mantra le bufale su Bill Gates & Co., era particolarmente nota per la ricerca continua di notizie dove si riportava il decesso di un bambino qualunque pur di sfruttarlo per la propria campagna di terrorismo psicologico basato sul falso. Non bastava la bufala, nata da una frode scientifica, del vaccino e l’autismo perché bisognava puntare in alto e oggi, con i vaccini anti Covid19, lo sciacallaggio è stato ampiamente incentivato sfruttando ...

