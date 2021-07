Italbasket a Tokyo 2020, Melli: “Vittoria magica, una goduria. Essere capitano non è un peso” (Di lunedì 5 luglio 2021) Nicolò Melli, capitano dell’Italbasket, ha parlato a Sky Sport dopo la grandissima Vittoria nella finale del preolimpico di Belgrado. La Vittoria contro i padroni di casa della Serbia ha permesso agli Azzurri di coach Sacchetti di tornare alle Olimpiadi 17 anni dopo Atene 2004. “E’ stata una Vittoria magica e bellissima, una vera goduria in un palazzetto pieno come quello di Belgrado – ha spiegato Melli, ala dei Dallas Mavericks – Abbiamo fatto una partita perfetta e ora avremo l’onore di andare ai Giochi, ci sono giocatori che hanno fatto ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Nicolòdell’, ha parlato a Sky Sport dopo la grandissimanella finale del preolimpico di Belgrado. Lacontro i padroni di casa della Serbia ha permesso agli Azzurri di coach Sacchetti di tornare alle Olimpiadi 17 anni dopo Atene 2004. “E’ stata unae bellissima, una verain un palazzetto pieno come quello di Belgrado – ha spiegato, ala dei Dallas Mavericks – Abbiamo fatto una partita perfetta e ora avremo l’onore di andare ai Giochi, ci sono giocatori che hanno fatto ...

Advertising

Italbasket : NOI ANDIAMO A TOKYO! E vi portiamo tutti con noi!!! ???????????????????? #Italbasket - Italbasket : ?? No, non è stato un sogno Ci siamo svegliati con la paura che lo fosse. E invece siamo pronti per andare a Tokyo… - Agenzia_Ansa : L'Italbasket stacca il pass per i giochi olimpici di Tokyo. Nella finale del torneo preolimpico di Belgrado gli azz… - 85AleFrau : L'Italbasket dei miracoli (che attende ora Gallinari) - Laura170178 : RT @BasketItalyit: ItalBasket: Danilo Gallinari sarà nel gruppo degli Azzurri a Tokyo -