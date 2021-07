Giappone | la frana travolge la città di Atami | un furgone si salva all' ultimo istante

(Di lunedì 5 luglio 2021) Unaha spazzato via case e invaso le strade di, ad ovest di Tokyo. Due persone sono state trovate senza vita e decine sono i dispersi. Un ordine di evacuazione è stato diffuso per circa ...

fanpage : Il bilancio è drammatico: 3 morti e 80 dispersi. - ilpost : Tre persone sono morte e almeno 80 sono disperse a causa della frana che sabato ha colpito la città di Atami, in Giappone. - Agenzia_Ansa : Giappone: una frana ha colpito la prefettura centro orientale di Shizuoka, circa 200 km a sud di Tokyo, diversi i dispersi.

Unaha spazzato via case e invaso le strade di Atami, ad ovest di Tokyo. Due persone sono state trovate senza vita e decine sono i dispersi. Un ordine di evacuazione è stato diffuso per circa 20mila ...Nel video le immagini dellache inghiotte le case ad Atami. Fango e torrenti in piena hanno travolto ...Una frana ha spazzato via case e invaso le strade di Atami, ad ovest di Tokyo. Due persone sono state trovate senza vita e decine sono i dispersi.All'origine del disastro una frana causata da piogge torrenziali, salvati in extremis due anziani e una madre con un neonato ...