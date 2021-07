Dungeons & Dragons: Dark Alliance, il 96% delle copie fisiche sono state su PS4 e PS5 in UK – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 5 luglio 2021) Analizzando i dati di vendita UK di Dungeons & Dragons: Dark Alliance emerge che il 96% delle copie fisiche del gioco è stato venduto su PS4 e PS5.. Non è raro vedere le vendite fisiche dei giochi PlayStation essere maggiori rispetto a quelle Xbox. La differenza di console vendute nella scorsa generazione, infatti, è stata notevole. Negli ultimi mesi, oltretutto, su questo genere di classifiche si vede “l’effetto Xbox Game Pass”. In UK, infatti, la differenza nelle vendite delle copie ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 5 luglio 2021) Analizzando i dati di vendita UK diemerge che il 96%del gioco è stato venduto su PS4 e PS5.. Non è raro vedere le venditedei giochi PlayStation essere maggiori rispetto a quelle Xbox. La differenza divendute nella scorsa generazione, infatti, è stata notevole. Negli ultimi mesi, oltretutto, su questo genere di classifiche si vede “l’effetto Xbox Game Pass”. In UK, infatti, la differenza nelle vendite...

Advertising

Matioski : Alle 14:00, nel Matioski Show, assieme a Filippo Effe e Sybelle, parliamo di: - Star Wars Visions: il primo trailer… - Nintendari_it : La versione fisica di Minecraft Dungeons per Nintendo Switch in offerta a 22,99€ - JustNerd_IT : Benedict Cumberbatch si unisce al cast di Dungeons and Dragons - Leggi l'articolo completo su:… - Tech_Gaming_it : Dungeons & Dragons Dark Alliance si aggiorna con alcune migliorie - ronniehowlett3 : RT @ParamountItalia: Un cast che diventa ogni giorno sempre più stellare ?? #DungeonsAndDragons #BenedictCumberbatch -