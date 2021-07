Ddl Zan, Letta “Non capisco Iv, la maggioranza è quella della Camera” (Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Attorno a questo tema c'è una sensebilità enorme. Per i più giovani questo tema è sensibilissimo. Salvini e la Lega non vogliono alcuna norma in questo campo. Tant'è che l'alleato principale di Salvini è Orban”, lo ha detto il segretario del Partito Democratico Enrico Letta intervistato a In Onda su La7 a proposito del Ddl Zan. “Salvini cerca solo argomenti per dare la colpa ad altri. Io preferisco la coerenza ai giochetti. Sono sette mesi che questo provvedimento è bloccato”, ha aggiunto Letta. “Non capisco la posizione di Italia Viva che al tempo facendo un lavoro di merito con l'onorevole Annibali e Scalfarotto si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Attorno a questo tema c'è una sensebilità enorme. Per i più giovani questo tema è sensibilissimo. Salvini e la Lega non vogliono alcuna norma in questo campo. Tant'è che l'alleato principale di Salvini è Orban”, lo ha detto il segretario del Partito Democratico Enricointervistato a In Onda su La7 a proposito del Ddl Zan. “Salvini cerca solo argomenti per dare la colpa ad altri. Io preferisco la coerenza ai giochetti. Sono sette mesi che questo provvedimento è bloccato”, ha aggiunto. “Nonla posizione di Italia Viva che al tempo facendo un lavoro di merito con l'onorevole Annibali e Scalfarotto si ...

