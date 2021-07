Carrà defunta

Leggi su cityroma

(Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaellaè morta nel pomeriggio di lunedi 5 luglio 2021. L'artista conosciuta in tutto il mondo si è spenta all'età di 78 anni: aveva festeggiato il compleanno qualche settimana fa. Nessuno era a conoscenza della sua grave malattia. Il male che l'ha portata via è stato infatti tenuto segreto fino all'ultimo giorno della sua vita. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal coreografo ed ex compagno Sergio Japino. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sui funerali che, comunque, si celebreranno nei prossimi giorni. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti da personaggi famosi, amici e dal suo amato pubblico.