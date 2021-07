Calciomercato Udinese, su Sepe anche i bianconeri: duello con il Genoa (Di lunedì 5 luglio 2021) La cessione dolorosa di Juan Musso ha scosso la tifoserie bianconera che ha dovuto salutare uno dei punti fermi della squadra. L’Atalanta si è assicurata la firma del portierone argentino erogando 20 milioni di euro nelle casse dei friulani. Il Calciomercato dell’Udinese, adesso, pensa a Luigi Sepe per sostituire l’ex top player. La società, però, dovrà rivaleggiare con il Genoa di Davide Ballardini che, a quanto pare, sembra più avanti nelle trattative. Calciomercato Udinese, Sepe nel mirino dei bianconeri Agustin Rossi del Boca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) La cessione dolorosa di Juan Musso ha scosso la tifoserie bianconera che ha dovuto salutare uno dei punti fermi della squadra. L’Atalanta si è assicurata la firma del portierone argentino erogando 20 milioni di euro nelle casse dei friulani. Ildell’, adesso, pensa a Luigiper sostituire l’ex top player. La società, però, dovrà rivaleggiare con ildi Davide Ballardini che, a quanto pare, sembra più avanti nelle trattative.nel mirino deiAgustin Rossi del Boca ...

