Apex Legends: il gioco è stato hackerato ma sembra essersi tutto risolto (Di lunedì 5 luglio 2021) Apex Legends è stato hackerato ma Respawn sembra aver rapidamente arginato la situazione, vediamo i dettagli in quest’articolo Apex Legends è stato hackerato: un gruppo di hacker ha avviato un attacco ai danni del gioco in seguito alla frustrazione per gli attuali problemi di hacking e server che i giocatori stanno affrontando nell’originale Titanfall. Come riportato da Kotaku, alcuni giocatori di Apex Legends su PC stanno notando playlist di gioco e notifiche violate ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 5 luglio 2021)ma Respawnaver rapidamente arginato la situazione, vediamo i dettagli in quest’articolo: un gruppo di hacker ha avviato un attacco ai danni delin seguito alla frustrazione per gli attuali problemi di hacking e server che i giocatori stanno affrontando nell’originale Titanfall. Come riportato da Kotaku, alcuni giocatori disu PC stanno notando playlist die notifiche violate ...

