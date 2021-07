Addio Raffaella | quella ‘Carrambata’ a Diego e il video di auguri per i suoi 60 anni

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Carramba che sorpresa’. Ebbene si, fu per tutti un evento che lasciò a bocca aperta tutti i 13 milioni di spettatori chesera fecero impennare lo share della fortunata trasmissione diCarrà. Ospite, proprio lui:Armando Maradona, che in Italia era nel mirino manco fosse il peggior terrorista estradato. La partecipazione del Pibe de Oro alla puntata di quel sabato novembrino del 1998 di “Carramba che fortuna” fece impennare gli ascolti. Furono 10.300.000 le persone che seguirono il campione argentino nel suo duetto conCarrà e nell’abbraccio con i compagni di ...

chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - fanpage : È morta Raffaella Carrà, addio alla Regina della Tv - ConteRanaldo : RT @chetempochefa: Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 78 ann… - ScajolaM : Addio a Raffaella Carrà, donna ed artista straordinaria, il suo sorriso, la sua energia, rimarranno nei nostri rico… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Raffaella

17.14Carrà,Regina della tvCarrà si è spenta dopo una malattia, all'età di 78 anni.Maria Roberta Pelloni, il suo vero nome, lasciò giovanissima l'Emilia Romagna per ...Carrà è morta/ Ultime notizie, Sergio Iapino: "È in un mondo migliore" PABLO TRINCIA: '... Il giornalista ha poi rivelato di avere definitivamente dettoal mondo della tv e di essere ...Si è spenta all'età di 78 anni Raffaella Carrà. Cantante, ballerina, attrice, signora della tv, si è spenta a seguito di una lunga malattia ...Morta Raffaella Carrà: l'annuncio choc del marito Sergio Iapino. «Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua ...