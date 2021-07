7 buoni consigli per evitare una truffa quando prenotiamo le vacanze (Di lunedì 5 luglio 2021) La voglia di viaggiare ci accomuna tutti dopo i mesi di confinamento imposti dalla pandemia. E succede così di essere abbagliati dalle numerose offerte che ci raggiungono attraverso i canali digitali di cui disponiamo: applicazioni, social media ed e-mail. Alcune di queste a prima vista sembrano davvero troppo belle per essere vere e, infatti, in alcuni casi non lo sono. Si tratta di truffe celate dietro immagini di posti da sogno in cui trascorrere vacanze a prezzi davvero irrisori. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) La voglia di viaggiare ci accomuna tutti dopo i mesi di confinamento imposti dalla pandemia. E succede così di essere abbagliati dalle numerose offerte che ci raggiungono attraverso i canali digitali di cui disponiamo: applicazioni, social media ed e-mail. Alcune di queste a prima vista sembrano davvero troppo belle per essere vere e, infatti, in alcuni casi non lo sono. Si tratta di truffe celate dietro immagini di posti da sogno in cui trascorrere vacanze a prezzi davvero irrisori.

Advertising

feanoriel : @murasakigyps Esattamente, a me fa incazzare sto atteggiamento, pretendono di essere tanto progressivi e pro lgbt e… - Bontix92 : @PokeBoxIT Se non te lo meritassi non te lo avrei mai proposto. Scusa, con tutti i buoni consigli che mi hai dato d… - SergioGhio2 : @MrPeanutbut @saverioeida @DonnaRoma71 @Sebla991 Davvero dai buoni consigli... - GraziaChirico1 : @illibraio Sto leggendo 'I Miserabili' di V.Hugo. Oggi è capitato un intero capitolo storico-politico che avrei vol… - MariaEl29732157 : @repubblica Si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare cattivo esempio… -