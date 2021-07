Traffico Roma del 04-07-2021 ore 19 | 30

(Di domenica 4 luglio 2021) Luceverdebuona serata da Simona cercherebbe trovati a questo aggiornamento proseguono i rientri acon disagi soprattutto sulla via Aurelia e sulla Pontina sulla via Aurelia oltreun incidente abbiamo ripercussioni nel tratto Torrimpietra Castel di Guido Sulla Pontina incolonnamenti perintenso all’altezza di Castelno di circa 5 km meno adesso ilsull’autostradaFiumicino e sulla via Cristoforo Colombo matrad e comunque dove abbiamo rallentamenti ascarso nessun disagio di ...

A PROPOSITO DELLA PONTINA, RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE, CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSOINTENSO E RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I ......Pontina tra Pomezia e Castel di Decima si rallenta sull'autostrada- fiumicino all'altezza dell'ingresso sul raccordo e poi tira in tratti della via Aurelia anche sul Raccordo Anulare...Riaperto al traffico il tratto stradale chiuso a causa dell'incendio Covid-19. Indennità elemosina a infermieri e briciole sul contratto. Ieri incontro a Roma Orani:chiuso tratto della statale 131 DCN ...Riaperto al traffico il tratto che era stato provvisoriamente chiuso al traffico della carreggiata in direzione dell'innesto con la strada statale 131 "Carlo Felice". Orani: Riaperto al traffico il tr ...