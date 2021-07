Thiago Motta, chi è il nuovo allenatore dello Spezia? (Di domenica 4 luglio 2021) Thiago Motta è il “prescelto” della dirigenza della dirigenza dello Spezia Calcio per sostituire Vincenzo Italiano, tecnico della promozione in massima serie che recentemente si è accasato alla Fiorentina. Il club ligure ha infatti deciso di affidare la panchina per la prossima stagione all’ex centrocampista di Barcellona, Genoa, Inter e PSG. Thiago Motta è nato a São Bernardo do Campo, in Brasile, il 28 agosto 1982. Ha discendenze italiane essendo il bisnonno Fortunato Fogagnolo, bracciante italiano che emigrò in Brasile nei primi del Novecento e questo gli ha permesso di ottenere la ... Leggi su puglia24news (Di domenica 4 luglio 2021)è il “prescelto” della dirigenza della dirigenzaCalcio per sostituire Vincenzo Italiano, tecnico della promozione in massima serie che recentemente si è accasato alla Fiorentina. Il club ligure ha infatti deciso di affidare la panchina per la prossima stagione all’ex centrocampista di Barcellona, Genoa, Inter e PSG.è nato a São Bernardo do Campo, in Brasile, il 28 agosto 1982. Ha discendenze italiane essendo il bisnonno Fortunato Fogagnolo, bracciante italiano che emigrò in Brasile nei primi del Novecento e questo gli ha permesso di ottenere la ...

