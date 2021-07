Scontro Conte-Grillo, scatta la tregua: decisiva la mediazione dei “saggi” Luigi Di Maio e Roberto Fico (Di domenica 4 luglio 2021) Ad un passo dalla scissione, il MoVimento 5 Stelle sconvolto dalla faida tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte entra in un delicato periodo di mediazione. Dopo la nomina dei “sette saggi” per tentare di ricucire uno strappo che non avrebbe beneficiato nessuno, ora sembra che tra il fondatore del MoVimento e il suo leader in pectore sia iniziata una tregua. C’è però poco tempo per risolvere le cose. Cena tra Grillo, Di Maio e Fico: si lavora alla riappacificazione con Conte Sono giorni convulsi e delicati per il futuro del M5S, che da ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 4 luglio 2021) Ad un passo dalla scissione, il MoVimento 5 Stelle sconvolto dalla faida tra Beppee Giuseppeentra in un delicato periodo di. Dopo la nomina dei “sette” per tentare di ricucire uno strappo che non avrebbe beneficiato nessuno, ora sembra che tra il fondatore del MoVimento e il suo leader in pectore sia iniziata una. C’è però poco tempo per risolvere le cose. Cena tra, Di: si lavora alla riappacificazione conSono giorni convulsi e delicati per il futuro del M5S, che da ...

