Papa Francesco ricoverato al Gemelli, sarà operato subito (Di domenica 4 luglio 2021) al colon. Come ha spiegato la Sala Stampa vaticana, intervento già programmato L’Angelus di mezzogiorno in piazza San Pietro e poi la corsa in ospedale. Una domenica diversa dal solito per Papa Francesco che poco prima delle 14.30 è arrivato al Policlinico Gemelli per essere ricoverato e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 4 luglio 2021) al colon. Come ha spiegato la Sala Stampa vaticana, intervento già programmato L’Angelus di mezzogiorno in piazza San Pietro e poi la corsa in ospedale. Una domenica diversa dal solito perche poco prima delle 14.30 è arrivato al Policlinicoper esseree L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - Corriere : Papa Francesco ricoverato al Gemelli per sottoporsi a un intervento chirurgico - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Papa Francesco all'ospedale Gemelli per un intervento chirurgico -